تنحي علاوي واعتكاف عبد المهدي يمهدان للانتخابات المبكرة

2020/03/03 | 13:16 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



لم يمضِ يومٌ على اعتذار محمد توفيق علاوي عن مهمة تشكيل الحكومة العراقية، حتى نفّذ رئيس حكومة تصريف الأعمال، ...

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