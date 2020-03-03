فيديو صادم من داخل مستشفى في مدينة قم الإيرانية.. طبيب يروي الحقيقة: لا يوجد مكان للضحايا

2020/03/03 | 13:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر الصحفي الإيراني، محمد الاحوازي، شريطا مسجلًا من داخل مستشفى في مدينة قم الإيرانية والذي تعتبر أكثر مدينة موبوءة بفيروس كورونا في إيران، حيث أظهر الفيديو عدد كبير من جثث ضحايا الفيروس.أحد الكوادر الطبية يوثق وفاة عشرات المصابين بفيروس كورونا بمدينة قم فقط، ويقول الوفيات كثر ولا يوجد مكان للجنائز من […]

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