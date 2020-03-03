وزارة التربية : قرار إيقاف الدوام أو استئنافه سيكون من قبل خلية الأزمة

2020/03/03 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق ان كل القرارات المتخذة ستكون من قبل خلية الازمة التي شكلت برئاسة وزارة الصحة والتعليم العالي وامانة بغداد مبينا ان قرار إيقاف الدوام او استئنافه سيكون من قبل خلية الازمة.

واكد فاروق ان الوزارة أرسلت اعماما لجميع المديريات العامة بأن يكون هناك تقليص الدوام الرسمي بنسبة خمسين بالمئة يستثنى منه المدراء العامون والوكلاء ورؤساء الأقسام والشعب، مشيرا الى ان التقليص سيكون على الموظفين لمنع التجمعات ومن اجل ان تكون هناك فرصة سائحة لوزارة الصحة لأداء عملها بشكل جيد .

واكد ان وزارة التربية من خلال ملاكاتها تقوم أيضا بتعفير وتعقيم المدارس وتتواصل مع وزارة الصحة والوزارات المعنية الأخرى للحد من انتشار الفيروس.

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