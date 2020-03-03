الأعرجي: رسالة عادل عبد المهدي تضمن إجراء انتخابات مبكرة

2020/03/03 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، ان رسالة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي تضمن اجراء انتخابات مبكرة طالب بها اغلب العراقيين.

وقال الاعرجي في تغريدة على تويتر ان رسالة عبد المهدي إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، تُعتبر خارطةَ طريقٍ لرئيسِ وزراءٍ يُقدِّر المنعطف الخطير الذي تمرُّ به الدولة العراقية، كما وتضمن اجراء انتخابات مبكّرة طالبَ ويُطالب بها أغلب العراقيين.

وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، قد وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، تضمنت مجموعة من النقاط منها تخليه عن صلاحياته كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، والدعوة لانتخابات مبكرة تكون في شهر كانون الأول من العام الحالي.

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