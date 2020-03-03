رياض المسعودي : الظرف الحالي لا يسمح بإبقاء البلد دون حكومة

2020/03/03 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب النائب رياض المسعودي، ان البرلمان سيتم حله واجراء انتخابات مبكرة في حال فشله بالتصويت على الكابينة الحكومية في المرة المقبلة.

وقال المسعودي، إن الدستور مـنـح رئـيـس الجمهورية مهلة خمسة عشر يوماً للتكليف بعد فـشـل عــرض الـحـكـومـة الـسـابـقـة على مجلس النواب لافتا الى ان هذا الأمر سيؤدي الى وصول العملية السياسية لنفق مسدود يتضمن تعطيل البرلمان والـدولـة، لأن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، مشيرا إلى أن الظرف الـحـالـي لا يـسـمـح بـإطـالـة أمــد الأزمــة وإبقاء البلد من دون حكومة.

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