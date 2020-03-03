رئيس رابطة المصارف الخاصة يشارك في معرض إعمار نينوى الثاني

2020/03/03 | 13:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ نينوى

شارك رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، الثلاثاء، في حفل افتتاح معرض إعمار نينوى الثاني.

واشار الحنظل في كلمته على هامش الحفل الذي حضرته "الاقتصاد نيوز"، الى "مبادرات رابطة المصارف الخاصة العراقية في نينوى"، معلناً "إطلاق مشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة وقروض الإسكان بالتعاون مع البنك المركزي العراقي".

وأقيم المعرض على أرض معرض نينوى الدولي في مدينة الموصل، بحضور رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة مصطفى الهيتي والنائب شيروان الدوبرداني والنائب طعمة اللهيبي ومحافظ نينوى نجم عبدالله الجبوري وحسين لازم الزيدي مدير عام بنك مركزي فرع الموصل.

كما حضر الحفل رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي وعدد من المسؤولين في نينوى ورجال الأعمال ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية والنقابية في المحافظة.

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