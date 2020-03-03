2020/03/03 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدت لجنة التربية في مجلس النواب تأجيل أو إلغاء العام الدراسي الحالي بسبب فيروس كورونا فيما اكدت استئناف الدوام في الأسبوع المقبل بعد العطلة التي اقرتها اللجنة العليا لمتابعة انتشار الفيروس.

وطمأنت عضو اللجنة منتهى الطليباوي المواطنين وأولياء أمور التلاميذ بأن الجهات المعنية اتخذت إجراءات وقاية كثيرة لمنع إصابة التلاميذ والطلبة في المدارس بهذا الفيروس، موضحة ان من بين الإجراءات تعقيم وتوفير أدوات لتطهير الايدي بالإضافة الى المستلزمات الصحية التي تمنع الإصابة بالفيروس.

وأضافت الطليباوي ان العام الدراسي لا يمكن ان يتوقف او يؤجل أكثر من ذلك على الرغم مما مر به من ظروف صعبة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التربية تستبعد تأجيل أو إلغاء العام الدراسي الحالي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التربية تستبعد تأجيل أو إلغاء العام الدراسي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).