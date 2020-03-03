صحيفة: مدرب برشلونة أشرك لاعبا غير جاهز

2020/03/03 | 13:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نجم برشلونة، خاض مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد، وهو غير جاهز بنسبة 100%.

وخسر برشلونة أمام مضيفه ريال مدريد بهدفين دون رد، أول أمس الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ليترك صدارة الليغا ويعود للوصافة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "كيكي سيتين، غامر بجوردي ألبا بعدما دفع به أمام ريال مدريد وهو غير جاهز بالشكل الكافي".

وأشارت إلى أن "ألبا عاد من الإصابة وشارك في مرانين جماعيين فقط قبل المباراة".

ولم يكتف سيتين بالبدء بألبا، بل أشركه في المباراة كاملة، ورغم أن "اللاعب بدا عليه عدم الجاهزية، لم يخرجه المدرب من الملعب".

ولم يظهر ألبا في لقاء الكلاسيكو بمستواه المعهود مع البارسا، وبدا متأثرا بابتعاده عن المباريات في الفترة السابقة.

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