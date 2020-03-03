النقل تنفذ اعمال التعقيم لطائرات الناقل الوطني للحد من انتشار كورونا

2020/03/03 | 13:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، الثلاثاء، استمرار تنفيذ اعمال التعقيم والتعفيير لطائرات الناقل الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة ركابها .واوضح اللعيبي في بيان، انه "استنادا للبيان الصادر من لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وعملا باحكام المادة 46 من قانون الصحة العام رقم 88 لسنة 1981 تم تنفيذ اجراءات وقائية مشددة على طائرات الناقل الوطني حفاظا على سلامة وارواح مسافرينا ".واوضح، ان "هذه الاجراءات تشمل تعقيم جسم الطائرات من الداخل والخارج بما في ذلك قمرة القيادة ومقاعد الركاب والجيوب وأنظمة الترفيه بالطائرة ومنظومة التكييف والتهوية تعفيراً عميقاً وذلك وفق الاسس واللوائح الصحية العالمية وبأشراف كادر تخصصي لضمان سلامة المسافرين للوقائية من انتشار فيروس كورونا".

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