2020/03/03 | 13:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد تعلن اعادة فتح شارع مغلق منذ سنة 2004 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 13:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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