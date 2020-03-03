بالوثيقة.. القضاء يوجه رئاسات الاستئناف باتخاذ الاجراء المناسب للتقليل من زخم المراجعين بالمحاكم

2020/03/03 | 13:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، رئاسات الاستئناف الاتحادية كافة باتخاذ الاجراء المناسب الذي يكفل تقليل زخم المراجعين وحسب ظروف عمل كل محكمة، فيما نفذت خلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا حملة التعفيرو التعقيم لمبنى المجلس.وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلتقه وكالة صدى إن “المجلس اوعز الى كافة رئاسات الاستئناف الاتحادية كافة بضرورة اتخاذ الاجراءات

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