اقتراح برلماني بتمديد العطلة الربيعية في العراق

2020/03/03 | 13:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقترح عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي يوم الثلاثاء تمديد العطلة الربيعية للطلبة الى ٢١ من شهر آذار الجاري كإجراء احترازي لحين السيطرة على مرض فايروس كورونا.

وقال الموسوي، في بيان اليوم، إنه "بسبب اكتشاف عدد من الحالات الجديدة المشخصة والمشكوك فيها من مرض فايروس كورونا المستجد في بغداد وعدد من محافظات العراق، اقترح على خلية الازمة ووزارة التربية تمديد العطلة الربيعية للطلبة الى ٢١ من شهر آذار الحالي ولحين السيطرة على هذا المرض وتقييم الوضع واستقراره".

يذكر أن خلية الأزمة المشكلة للتعامل مع فايروس كورونا أصدرت توجيهات ومقرات عدة لمواجهة الفايروس، من بينها تشكيل خلية أزمة في كل محافظة يرأسها المحافظ وعضوية دائرة الصحة والجهات الساندة لمتابعة وتنفيذ مقررات اللجنة وتمديد إيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر، فضلا عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام.

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