وزارة داخلية كوردستان تعلق العمل بدوائر المرور والجنسية والجوازات

2020/03/03 | 13:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة داخلية اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تعليق العمل في دوائر المرور والجنسية والجوازات اسبوعا واحدا وذلك ضمن التدابير الوقائية المتخذة في منع تفشي فيروس كورونا.

وقال الوزارة في بيان اليوم انها قررت ايقاف ترويج المعاملات في دوائر المرور والجنسية والجوازات لغاية 14/3/2020.

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