العراق يخصص 5 ملايين دولار لتأمين أجهزة متطورة لمواجهة كورونا

2020/03/03 | 13:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، عن إطلاق وزارة المالية خمسة ملايين دولار لتأمين أجهزة متطورة لمواجهة فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الإصابات في البلاد.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة المالية أطلقت خمسة ملايين دولار لتأمين أجهزة متطورة لمواجهة فيروس كورونا"، لافتاً إلى أن "المبلغ تم توزيعه على المحافظات وبحسب حجمها والكثافة السكانية ونسب الحالات المصابة بالفيروس".وأضاف أن "خلية الأزمة طالبت رئاسة الوزراء بتأمين مبلغ لشراء أجهزة طبية حديثة ومعدات ومستلزمات حماية ووقاية من المرض في بغداد والمحافظات".يشار إلى أن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا ارتفع في العراق إلى 26 حالة بعد إعلان وزارة الصحة مساء أمس الاثنين تسجيل خمس حالات جديدة 3 منها في بغداد وحالتين في محافظتي ميسان والنجف.جدير بالذكر أن خلية الأزمة أصدرت توجيهات ومقرات عدة لمواجهة فايروس كورونا، من بينها تشكيل خلية أزمة في كل محافظة يرأسها المحافظ وعضوية دائرة الصحة والجهات الساندة لمتابعة وتنفيذ مقررات اللجنة وتمديد إيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر، فضلا عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام.

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