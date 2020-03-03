كردستان تعلق العمل بدوائر الجنسية والجوازات والمرور والبطاقة الموحدة بسبب كورونا

2020/03/03 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان، الثلاثاء (03 آذار 2020)، تعليق العمل بدوائر الجنسية والجوازات والمرور والبطاقة الموحدة في الإقليم.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعليق العمل بدوائر الجنسية والجوازات والمرور والبطاقة الموحدة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد".

يُشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت أول أمس، تسجيل أربع إصابات بفيروس "كورونا"، لعائلة كانت قادمة من إيران إلى محافظة السليمانية.

وكشف مدير عام دائرة صحة السليمانية، صباح نصر الدين، في وقت سابق من اليوم، عن صحة الأوضاع الصحية، للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا"، في المحافظة.

وقال مدير عام الدائرة نصر الدين خلال مؤتمر صحفي، إن "المصابين الخمسة بفيروس كورونا هم من عائلة واحدة، واوضاعهم الصحية جيدة، وليس لديهم شكوى من أي مشكلة صحية يعانون منها".

وأضاف، أن "فيروس كورونا ينتقل عن طريق التلامس المباشر فقط"، داعياً "المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن الاماكن المزدحمة".

وأشار نصر الدين إلى أن "المصابين بفيروس كورونا يخضعون لرعاية طبية مستمرة، ونحن نقوم بفحصوات يومية ومستمرة للاشخاص العائدين من إيران للتاكد من عدم اصابتهم بالفيروس".

وأكد ان "دائرة صحة السليمانية اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وتوفير جميع المستلزمات الضرورية للكوادر الصحية التي لديها اتصال مباشر مع المرضى".

بغداد اليوم-بغداد

اقترح عضو لجنة الصحة النيابية، النائب جواد الموسوي، الثلاثاء (03 اذار 2020)، تمديد تعطيل الدوام في المدارس الى الـ 21 من الشهر حالي.

وقال الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بسبب اكتشاف عدد من الحالات الجديدة المشخصة وا

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعليمات جديدة بشأن المحالين على التقاعد مؤخراً والسلف والقروض التي بذممهم.

وتضمنت التعليمات، وفقا لكتاب صادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، ترويج المعاملة التقاعدية، للمحالين على

بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء (03 آذار 2020)، مرسوماً يتضمن العفو عن عضوي اتحاد الكرة المستقيل، صباح رضا جبر وستار جبار زوير، في قضية التلاعب بأوراق نجم المنتخب السابق عدنان درجال، والتي منعته من المشاركة في الانتخابا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كردستان تعلق العمل بدوائر الجنسية والجوازات والمرور والبطاقة الموحدة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كردستان تعلق العمل بدوائر الجنسية والجوازات والمرور والبطاقة الموحدة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).