تأجيل بطولتي اتحاد غرب آسيا للشباب والناشئين بكرة القدم

2020/03/03 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الثلاثاء (3 آذار 2020)، تأجيل بطولة الشباب الثانية، التي كان مقرراً أن تستضيفها مدينة العقبة في جنوب الأردن، اعتباراً من ١٧ آذار الجاري، وكذلك بطولة الناشئين الثامنة المقرر إقامتها في السعودية من ١٤ إلى ٢٣ نيسان المقبل، وحتى إشعار آخر.





وجاء التأجيل نظراً للظروف الراهنة والقيود المفروضة على السفر وحفاظاً على سلامة أعضاء وفود المنتخبات والحكام والإداريين والجماهير وجميع من له صلة بالبطولتين.

وشمل التأجيل أيضاً، الاجتماع الذي كان سيعقد يوم ٢١ آذار الجاري لمسؤولي دوائر الحكام في الاتحادات الأهلية على هامش بطولة الشباب في العقبة.





وسبق وسحبت في مقر اتحاد غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمّان قرعة بطولة الشباب التي أسفرت عن توزيع المنتخبات الـ 6 المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى: الإمارات، فلسطين والعراق، فيما الثانية: البحرين، لبنان والسعودية.

وكانت ٤ منتخبات أكدت مشاركتها في بطولة الناشئين وهي: السعودية (المستضيف)، والعراق فلسطين والبحرين.

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