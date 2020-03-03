الاتحاد الإنجليزي يقترح إقامة مباريات ’’البريمرليغ’’ من دون جمهور

2020/03/03 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت تقارير صحفية بريطانية، الثلاثاء (03 آذار 2020)، عن احتمالية إقامة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز من دون جمهور، بسبب الخشية من تفشي فيرورس "كورونا" المستجد.

وقالت التقارير الصحفية، إن "ممثلي الدوري عقدوا اجتماعاً مع أعضاء الاتحاد الإنجليزي، لمناقشة الحلول المقترحة والسيناريو الأسوأ حال تفشى المرض في بريطانيا".

وأضافت أنه "تمت مناقشة مقترح إقامة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بدون جماهير"، مشيرة إلى أن "أندية الدوري الانجليزي لا تمانع خوض المباريات بدون جماهير، إذ كان ذلك الحل الوحيد لاستكمال المسابقة".

وتابعت التقارير، أنه "في حال أصدرت الحكومة البريطانية قرارا بتعليق التجمعات الجماهيرية لمدة لا تزيد عن أسبوعين سيتم تأجيل المباريات، أما إذا وصل التعليق لمدة شهر فلا مفر من إقامة المباريات من دون جماهير".

وتواجه العديد من البلدان خطر تفشي فيروس كورونا، منذ ظهوره للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في الأيام الأخيرة من العام الماضي.

وكانت إيطاليا أولى الدول الأوروبية التي تفشى فيها الفيروس، ليتم تأجيل العديد من المباريات أهمها مواجهة يوفنتوس وإنتر.

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