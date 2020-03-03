المالية النيابية: 51 ترليون دينار قيمة العجز في موازنة 2020

2020/03/03 | 13:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي ان قيمة العجز في موازنة عام 2020 بلغت 51 ترليون دينار, مشيرة الى عقد اجتماع مرتقب مع وزارة المالية لمناقشة الموازنة وقيمة عجزها […]

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