ذي قار: إطلاق رواتب المعين المتفرغ لاكثر من 11 الف مستفيد

2020/03/03 | 13:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير شبكة الحماية الاجتماعية في ذي قار، رعد عزيز الياسري، الثلاثاء، عن اطلاق الدفعة الاولى من راتب المعين المتفرغ ‏ضمن عام ٢٠٢٠ للمستفيدين بالمحافظة.‏وقال الياسري في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ,إن “هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية ‏اطلقت صرف رواتب المعين المتفرغ للمستفيدين المستلمين سابقا لشهري

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