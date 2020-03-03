الجغيفي يكشف لـ”العهد نيوز” الجهة المسؤولة عن إطلاق 3 صواريخ باتجاه مركز للشرطة

2020/03/03 | 13:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص كشف معاون مدير الشرطة النهرية في قضاء حديثة بمحافظة الانبار النقيب سليمان الجغيفي اليوم ، الثلاثاء، الجهة التي تقف وراء اطلاق ثلاثة صواريخ كاتيوشا باتجاه احدى المراكز الامنية غربي الانبار .وقال الجغيفي في حديث لوكالة “العهد نيوز”، ان “ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت يوم امس بالقرب من مركز للشرطة المحلية في […]

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