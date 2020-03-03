العبادي يعود لواجهة ترشيحات رئاسة الحكومة مع ثلاث مرشحين

2020/03/03 | 13:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الثلاثاء، عن تسريبات اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية

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