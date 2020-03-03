تعليمات جديدة للمحالين على التقاعد مؤخراً والسلف والقروض التي بذممهم

2020/03/03 | 13:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة بشأن المحالين على التقاعد مؤخراً والسلف والقروض التي بذممهم.وتضمنت التعليمات، وفقا لكتاب صادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، ترويج المعاملة التقاعدية، للمحالين على التقاعد في عام 2019، لعدم وجود سند قانوني يسمح بإيقافها، لحين ابراء ذممهم المالية، من أموال الدولة.[…]

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