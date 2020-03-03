محافظ بابل يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن المكتظة

2020/03/03 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

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أكد محافظ بابل وكالة حسن منديل، ان خلية الازمة اصدرت عددا من المقررات لمنع انتشار فيروس كورونا، داعيا المواطنين الى التقليل من العادات الاجتماعية التي تسهم في انتشار الفيروس والابتعاد عن الأماكن المكتظة..



وتعهد منديل بإغلاق الطرق وحجر مناطق كاملة في حال ظهر حالات إصابة جديدة.

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