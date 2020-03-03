الفنان علي جاسم يصل إلى ميشيغن لإحياء حفل فنيّ

2020/03/03 | 13:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الفنان علي جاسم إلى الولايات المتحدة الأميركية ،لإحياء حفل غنائي في ولاية ميشيغن برفقة الفنان مصطفى العبد الله .وقال جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إنني”اتحضر حالياً لحفل فني بولاية ميشيغن، مع احتمالية إحياء أكثر من حفل هناك مع الفنان مصطفى العبدالله”.وعبر الفنان عن “سعادته بإصداء أغنية (يلا

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