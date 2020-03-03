امانة بغداد تفتتح شارعا مغلقا منذ 16 عاما غربي العاصمة

2020/03/03 | 13:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن فتح شارع مغلق منذ سنة 2004 غربي العاصمة.وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “الجهد الهندسي والآلي الخاص بأمانة بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد باشر برفع الكتل الكونكريتية وفتح الشارع الذي يربط الطريق السريع صلاح الدين من جهة تقاطع مركز شرطة حي العامل بشارع مسلم بن عقيل ( الشارع

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