القوات الامريكية تطلق سراح شيخ عشيرة العبيد بعد ايام من اعتقاله

2020/03/03 | 13:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، الثلاثاء (3 اذار 2020)، بإطلاق سراح شيخ عشيرة العبيد في ناحية البغدادي بالأنبار، بعد أيام مم اعتقاله من قبل قوة أمريكية، بمشاركة قوة أخرى […]

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