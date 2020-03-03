مصر تهدي “المستلزمات الوقائية” للشعب الصينى مكافحة لـــ” كورونا”

2020/03/03 | 13:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت الصين من مصر، اليوم الثلاثاء، هدايا للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، هي عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية.وشارك الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، عبر موقع “فيسبوك”، صورا لشحنة المستلزمات الطبية والوقائية فور وصولها إلى مطار بكين الدولي، والتي أسمتها “هدية مصر للشعب الصيني”.كما شارك الحساب صورا للقائم بأعمال وزير […]

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