أمين المهدي سليم - بالرغم من مرور 28 سنة مازال السؤال معلقا..لماذا اغتيل فرج فودة؟

2020/03/03 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أمين_المهدي_سليم يتردد هذا السؤال كلما حلت ذكرى اغتياله أو عند رحيل أحد أعضاء محكمة التفتيش التكفيرية الإخوانية الرسمية التى أحلت دمه في يناير 1952 في معرض الكتاب في القاهرة، ونقابة المهندسين في الإسكندرية، أو كلما نشبت ملاسنات بين مدعي التنوير وبين التكفيريين، ولا أقول محاورات لأن ثقافة الحوار مفقودة في ظل غياب المعارف الحرة وحرية البحث، فضلا عن ضياع قيمة الحقيقة والحرية والإنسانية أصلا في الفضاء العمومي في مصر.

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