2020/03/03 | 13:47 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفقر في العراق يرتفع منذ 2003 "تقرير") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
يتحرك الريع النفطي السنوي للعراق حول نحو 70 مليار دولار سنوياً، لكن رغم هذا الريع العالي، نجد أن نسبة الفقر ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفقر في العراق يرتفع منذ 2003 "تقرير") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الفقر في العراق يرتفع منذ 2003 "تقرير") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).