الفقر في العراق يرتفع منذ 2003

2020/03/03 | 13:47 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



يتحرك الريع النفطي السنوي للعراق حول نحو 70 مليار دولار سنوياً، لكن رغم هذا الريع العالي، نجد أن نسبة الفقر ...

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