2020/03/03 | 13:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يصدر مرسوما جمهوريا باعفاء صباح رضا جبر وستار جبار زوير ما تبقى من مدة محكوميتها في الحكم الصادر من المحكمة الجنائية المركزية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 13:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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