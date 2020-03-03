2020/03/03 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين تراجعا نسبيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما أكدت ألمانيا 31 حالة جديدة، كما أعلنت كوريا الجنوبية ارتفاعا مهولا في الإصابات الجديدة وصل عددها 600 حالة، ودول عربية جديدة يتسرب إليها فيروس كورونا المستجد.وأفادت السلطات في الصين بتسجيل 125 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا اليوم الثلاثاء في أدنى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كورونا” يتراجع في الصين ويواصل انتشاره بألمانيا ويكتسح كوريا الجنوبية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كورونا” يتراجع في الصين ويواصل انتشاره بألمانيا ويكتسح كوريا الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).