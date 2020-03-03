ايقاف ترويج المعاملات المرورية في اربيل والسليمانية

2020/03/03 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور في اربيل والسليمانية، الثلاثاء، ايقاف ترويج المعاملات لغاية يوم 14 من الشهر الجاري.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انها “اوقفت ترويج المعاملات المرورية في اربيل والسليمانية لغاية ١٤ من الشهر الجاري”.واضافت، ان “هذا الاجراء جاء لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره”.

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