الكويت لا تنوي إجلاء رعاياها من مصر

2020/03/03 | 13:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد لديها نية لإجلاء المواطنين الكويتيين من مصر، لافتة إلى أنها تراقب الوضع العام الدولي، لتحديد مدى الحاجة لإجراءات احترازية إضافية.

وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة، بثينة المضف، خلال مؤتمر صحفي مخصص للإعلان عن مستجدات فيروس كورونا في البلاد، انه "لا توجد حتى الآن أي نية لإجلاء الكويتيين من مصر، ولكن نحن نراقب الوضع بشكل عام في العالم، ونحدد مدى الحاجة لمزيد من الإجراءات الاحترازية التي سنقوم في الإعلان عنها في حينه".

وبخصوص الانتقادات التي وجهها الإعلام المصري حول إجراءات الكويت للعائدين من مصر، بينت المضف، "نقوم بتلك الإجراءات ليس فقط مع مصر، وإنما إجراءات احترازية تطبق بحسب ما تراه الدولة وبحسب تحديد درجة الخطورة، وهذا الإجراء لن يطبق على مصر فقط وإنما وعلى سورية والهند وبنغلاديش والفلبين أيضا".

ولفتت إلى أنه "لم يتم تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا قادمة من مصر حتى اللحظة"، مشيرة إلى "مواصلة وزارة الصحة اتخاذها للإجراءات الوقائية للحد من انتقال المرض وانتشاره السريع بين الدول".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم، عن عدم تسجيل أية إصابة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبقى عدد المصابين بالفيروس بالبلاد كما هو عليه - 56 حالة.

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