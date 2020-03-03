صحة البصرة: لا اصابات بكورونا حتى الان وننتظر نتائج فحوصات حالة واحدة مشتبه بها

2020/03/03 | 13:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة البصرة اليوم الثلاثاء ان عدد الحالات التي كان مشتبها باصابتها بفيروس كورونا هي 14 حالة وكانت نتائج فحصها سالبة وحالة واحدة بانتظار كشف الفحوصات واجراء اللازم.وقال مدير عام الدائرة عباس التميمي في مؤتمر صحفي ان تلك الحالات ظهرت عليها اعراض الفيروس وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها، فيما تنتظرنتائج التحاليل ظهر اليوم بخصوص

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