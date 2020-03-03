بارزاني يؤكد على امر للمكونات بدستور كوردستان ومشاركتها باصدار قانون الجرائم بالعراق

2020/03/03 | 13:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء على اهمية تعزيز التعايش بين جميع مكونات إقليم كوردستان والعراق، كما أبدى إستعداد إقليم كوردستان لأي شكل من التعاون مع الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم تنظيم داعش ، وبشكل خاص الجرائم التي مارسها ضد الأيزيديين والمسيحيين.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده بارزاني، صباح اليوم مع وفد الأمم المتحدة الخاص بالتحقيق في جرائم داعش، برئاسة أدما داينغ، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للحد من الإبادة الجماعية، كما تطرق إلى مشاكل اللاجئين والنازحين وجرائم داعش ، وأسباب عدم عودة النازحين إلى ديارهم، وأكد على ضرورة الإهتمام أكثر بحقوق المكونات في دستور إقليم كوردستان.

من جانبه، قدم الوفد نبذة عن نتائج زيارته إلى إقليم كوردستان والعراق، والزيارات الميدانية إلى شنجار والمناطق المتضررة التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، ولقاءاتهم مع ضحايا داعش وذويهم، وجمع المعلومات والوثائق عن تلك الجرائم، ومحاكمة الإرهابيين.

كما ثمن الوفد عالياً جهود ودور إقليم كوردستان في إيواء وإحتضان النازحين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وتسهيل عمل الفرق الدولية الخاصة بالتحقيق في جرائم تنظيم داعش.

خلال الإجتماع الذي حضره كريم خان المستشار الخاص ورئيس الفريق الدولي الخاص بالتحقيق في جرائم داعش في العراق، وقباد طالباني نائب رئيس الوزراء، وسفين دزيي مسؤول العلاقات الخارجية، وعدد من المسؤولين في إقليم كوردستان، أكد الجانبان على ضرورة مشاركة جميع المكونات في السلطة وإصدار قانون الجرائم في العراق، الذي من شانه تسهيل عمل الفرق الدولية، وضمان التعايش السلمي، والصلح وإعادة الثقة وتعزيز العلاقات بين جميع المكونات.

كما شدد الجانبان على أهمية الإستفادة من تجارب الدول في معالجة هذه القضايا، فضلاً عن الإهتمام بالمسائل ذات العلاقة بالتعايش والتسامح في مجال التربية والتعليم في العراق.

وعلى الصعيد ذاته استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الوفد ذاته

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم اليوم انه تم في اللقاء التركيز على الجهود الدولية المبذولة لمنع جرائم الإبادة الجماعية ولا سيما جرائم تنظيم داعش، كما جرى بحث سبل التنسيق المشترك بين حكومة إقليم كوردستان والأمم المتحدة لتوثيق جرائم داعش بهدف مساءلة مرتكبيها في محكمة دولية لينالوا جزاءهم القانوني وضمان حقوق ضحايا تلك الجرائم.

وأشاد وفد الأمم المتحدة بجهود حكومة إقليم كوردستان في حماية المكونات الدينية المتنوعة وحقوقها، وتعزيز ثقافة التعايش الديني والسلمي في إقليم كوردستان، بحسب البيان.

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