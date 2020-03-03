ارتفاع عدد النواب الإيرانيين المصابين بفيروس ”كورونا“ إلى 23

2020/03/03 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 23 نائبا.وقال مصري حسب ما نقلت عنه الصحافة الإيرانية، إنه “ ثبت إصابة 23 نائبا بالبرلمان الإيراني، بفيروس كورونا، بعد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة لهم، لأنهم كانوا على اتصال وثيق بأشخاص يحملون الفيروس“.وأضاف مصري ”ننصح النواب الحاليين والمرشحين الفائزين بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، بقطع علاقاتهم مع الناس في الوقت الحالي، حتى لا ينقلوا فيروس كورونا المستجد لهم“.وكشف نائب رئيس البرلمان الإيراني، عن إلغاء الاجتماعات الشعبية بين النواب والناس مؤقتا، داعيا المندوبين والناخبين إلى عدم الاتصال بالناس في أثناء عيد النيروز الذي يصادف يوم الـ21 من مارس/ آذار الجاري.

والسبت الماضي، توفى المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ21 من فبراير/ شباط الجاري، عن محافظة جيلان شمال إيران، محمد علي رمضاني دستك، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وفي الأسبوع الماضي، جرى الكشف عن هوية عدد من النواب المصابين بالفيروس، من بينهم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية، مجتبى ذو النوري، والنائب محمود صادقي، والنائبة فاطمة رهبر.

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