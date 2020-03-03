الصحة الإيرانية: تسجيل 835 إصابة جديدة بـ ’’كورونا’’ خلال 24 ساعة وارتفاع عدد الوفيات إلى 77

2020/03/03 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء (03 اذار 2020)، تسجيل 835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما أكدت ارتفاع عدد الوفيات إلى 77 شخصاً.

يتبع.



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بغداد اليوم-متابعة

أظهرت وثائق داخلية لـ"هواوي" تعود لـ2010 ضلوع الشركة الصينية، التي نفت لسنوات خرق العقوبات التجارية الأمريكية، بشكل مباشر في إرسال معدات أمريكية محظورة لشركة هواتف محمولة في إيران.

وتشير الوثائق، التي سربت وحصلت علي

بغداد اليوم - متابعة

كشف نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الثلاثاء (3 آذار 2020)، عن الموعد المتوقع للتوصل إلى علاج لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث "على مرحلتين".

وقال بنس، في خلال تصريح صحفي أنه "قد يكون بالإمكان التوصل إل

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت ​وزارة الصحة​ في المملكة العربية ​السعودية، الاثنين،تسجيل أول إصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد لمواطن قادم من ​إيران​ عبر ​البحرين.

وأفادت الوزارة في خبر نقلته وكالة الانباء السعودية، بان "التعامل جار مع الحالة

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