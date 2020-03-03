وزارة الكهرباء تنفي تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا في صفوف موظفيها

2020/03/03 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الكهرباء، الثلاثاء (03 آذار 2020)، تسجيل حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ...





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