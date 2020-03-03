برشلونة يُخطط للتعاقد مع 4 لاعبين ’’لإرضاء ميسي’’

2020/03/03 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

يُخطط برشلونة للتعاقد مع 4 لاعبين خلال الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك من أجل رفع جودة الفريق وإحاطة ليونيل ميسي بمجموعة مميزة، قبل أن يرحل إلى الأرجنتين أو يعتزل كرة القدم.

ويعيش برشلونة موسماً مخيباً للآمال رغم أن الفريق لا يزال منافساً قوياً على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ولكن المستوى الفني والمشاكل الإدارية والإصابات المتكررة كلها أمور لا تُبشر بخير.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تسعى للحصول على خدمات 4 لاعبين لبناء فريق قوي قادر على التتويج بالألقاب المحلية والقارية، في ظل حاجة التركيبة الحالية للتدعيم والغربلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن" برشلونة سيتعاقد مع مهاجم صريح ليكون بديلاً للأوروجوياني لويس سواريز الذي نال العمر منه، كما سيُوقع النادي الكتالوني مع جناح صريح ويعد نيمار دا سيلفا من الأسماء المرشحة للعودة".

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن" برشلونة سيتعاقد كذلك مع ظهير أيمن وقلب دفاع لتعزيز الخط الخلفي الذي يُعاني كثيراً خلال الفترة الماضية، وستُحاول إدارة البارسا أن تكون التعاقدات الجديدة ذات جودة عالية، لتفادي أخطاء الماضي".

جدير بالذكر أن عقد ليونيل ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم المقبل، إلا أنه به شرط يمنحه أحقية الرحيل في أي وقت بحسب ما ذكرت تقارير صحفية إسبانية، خلال الأيام الماضية.

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