اتحاد علماء المسلمين يطلق صفة “الشهيد” على المتوفي جراء فيروس “كورونا

2020/03/03 | 14:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق اتحاد علماء المسلمين في كردستان صفة “الشهيد” على اي شخص يتوفى جراء فيروس “كورونا” كما افتى الاتحاد باستمرار اقامة الصلاة الجماعية وخطب الجمعة باستثناء المناطق التي ينتشر فيها الوباء […]

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