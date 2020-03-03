تكدس الجثث في ممرات مستشفيات إيران | فيديو

2020/03/03 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مقاطع فيديو تردي الواقع الصحي في إيران، واظهر لقطات تكدس الجثث في ممرات المستشفيات التي قضت نتيجة فيروس كورونا المستشري في البلاد، من دون حفظها في ثلاجات الموتى.

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