قائد شرطة بابل يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من كورونا | فيديو

2020/03/03 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

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دعا قائد شرطة بابل علي الزغيبي، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والتعاون فيما بينهم لتحديد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن الكوادر الصحية في بابل تعمل من أجل منع انتشار الفيروس.

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