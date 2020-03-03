2020/03/03 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

اكدت الوزارة، في بيان، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب لمواطن مغربي..



موضحة ان الحالة الصحية للمصاب مستقرة، ولا تدعو للقلق، وهو يوجد تحت الرعاية الصحية في وحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف، بالدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وتابعت الوزارة أن فريقًا من الخبراء سارع بالقيام بالتحريات المعتمدة لحصر لائحة بجميع المخالطين للمصاب، بهدف مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).