حشد الانبار يطالب الحكومة العمل على وقف اعتقالات قادة الحشد أميركيا

2020/03/03 | 14:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر قائد عمليات الانبار للحشد الاعتقالات المستمرة من القوات الامريكية بحق قيادات عراقية وطنية شاركت في تحرير العراق من جماعة داعش الارهابية....

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