2020/03/03 | 14:08 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة استئناف واسط الاتحادية توجه بالغاء العمل بالبصمة لموظفيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 14:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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