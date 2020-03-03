الشباب توضح أسباب توقف العمل بملعب الناصرية الأولمبي

2020/03/03 | 14:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة نجم عبد الواحد، أن معوقات إدارية وأمنية أدت إلى توقف العمل بملعب الناصرية الأولمبي.

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