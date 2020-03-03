صحة النجف: المصاب بـ”كورونا” قبل يومين يتمتع بصحة جيدة الآن

2020/03/03 | 14:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكدت دائرة صحة النجف الأشرف، الثلاثاء، أن الحالة التي تم تشخيصها مصابة بفيروس كورونا قبل يومين يتمتع بصحة جيدة.وقال مدير أعلام الدائرة سالم الحميداوي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “الحالة التي تم تشخيصها قبل يومين لشخص بالغ من العمر 65 عاما تتمتع بصحة جيدة داخل مستشفى الحكيم”.واضاف، […]

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