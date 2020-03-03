إصابة 23 نائبا إيرانيا بفيروس كورونا

2020/03/03 | 14:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس “كورونا” المستجد إلى 23 برلمانيا.وأوضح نائب البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، في اجتماع مع الصحفيين، أن “المصابين كانوا على تواصل مباشر مع الناس في المدن وحملوا الفيروس من مناطق مختلفة في البلاد”.ونصح مصري، النواب المنتخبين حديثا والدوائر الانتخابية بقطع تواصلهم مع […]

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