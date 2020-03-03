العراق.. نحو هاوية الفراغ الدستوري

2020/03/03 | 14:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحذر باحثون اقليميون وسياسيون عراقيون من انزلاق البلاد نحو هاوية الفراغ الدستوري، إثر منع تشكيل حكومة علاوي واستقالته. ...

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