وزارة العمل: مساعٍ لاستثمار منحة البنك المركزي لإقراض العاطلين

2020/03/03 | 14:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،عن مساعٍ لاستثمار منحة البنك المركزي لإقراض العاطلين.وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) واطلعت عليه وكالة صدى إن”الوزارة خاطبت البنك المركزي من أجل تمويل مشاريع لتشغيل العاطلين ضمن منحة التريليون دينار”، لافتاً إلى أن”المفاوضات مستمرة لأن

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